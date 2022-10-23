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內地周六新增838宗本地個案　廣東多91宗

內地周六新增838宗本地個案　廣東多91宗

【有線新聞】內地周六新增838宗新型肺炎本地個案。
新疆佔最多有131宗，其中8宗是確診，123宗是無症狀感染，主要來自烏魯木齊和伊犁。內蒙古有103宗。
廣東的91宗個案，有57宗在廣州，17宗在深圳，其餘在佛山、中山和肇慶等。北京有8宗，分布在朝陽、豐台、海淀和通州區，均在隔離管控中發現。而山西、陝西和湖南等地都有個案。
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