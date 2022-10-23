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2022年10月23日
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政治局常委｜習近平續任總書記 李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希入常
【有線新聞】中共二十屆一中全會選出新一屆領導層，習近平連任中共中央總書記。
政治局常委維持7人，其餘6人分別是李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希。
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