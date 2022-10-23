習近平連任中共總書記和中央軍委主席　政治局常委維持7人

【有線新聞】中共二十屆一中全會選出新一屆領導層，習近平連任中共中央總書記和中央軍委主席，政治局常委維持7人。

新一屆政治局常委步入人民大會堂金色大廳，與中外記者見面。常委人數維持7人，習近平再度連任總書記。

中共總書記習近平說：「剛才我們召開了中共二十屆一中全會，選舉產生了新一屆中央領導機構，選舉我繼續擔任中共中央總書記。在這裏，我代表新一屆中共中央領導，衷心感謝全黨同志的信任。我們一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重托。」

其餘6人分別是李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希。一中全會同時選出中央軍委名單，習近平連任中央軍委主席。習近平稱，當今世界面臨前所未有的挑戰，重申中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。

習近平續說：「當今世界面臨前所未有的挑戰，我們歷來主張人類的前途命運，應該由世界各國人民來把握和決定。中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。中國開放的大門只會越來越大，我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。」

今次見面會大約有500名中外記者參加。習近平說歡迎大家多到中國走一走，看一看，客觀真實講好中國正在經歷的新時代故事。