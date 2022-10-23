官媒引述習近平：用人首要標準是政治上要達標　不能簡單以票取人

【有線新聞】新一屆政治局常委和委員，都有超過一半是新加入。新華社引述習近平指，選人用人的首要標準是政治上要達標，決不能簡單以票取人。

七名政治局常委中，有四張新臉孔。按公報排名第二，是現年63歲的李強，他由2017年起出任上海市委書記，過去亦曾擔任江蘇省委書記。在習近平擔任浙江省委書記時，他就任職省委秘書長，兩人曾共事多年。

而今年67歲的蔡奇排名第五，是現任北京市委書記，也曾擔任浙江省常務副省長。他已確認會接替王滬寧，擔任中央書記處第一書記。

排名第六的丁薛祥現年60歲，現任中央辦公廳主任，2007年曾擔任上海市委常委，是習近平任上海市委書記時的巿委秘書長。

而排名第七是66歲的現任廣東省委書記李希，在任職遼寧省委書記期間，曾參與人大代表賄選案進行一系列的改革，被形容為「救火隊長」。他會接替趙樂際，出任中紀委書記。

至於排名第三和第四的，分別是留任的趙樂際和王滬寧。根據上兩屆的安排，排名二至四的常委，會分別出任國務院總理、全國人大委員長和全國政協主席。

至於政治局委員，就由上一屆25人減至24人。除常委外17人中，有13人是新任，包括69歲的外長王毅、新疆黨委書記馬興瑞等，而留任的只有李鴻忠、張又俠、陳敏爾和黃坤明。

新華社星期六發文，講述新一屆中央委員會及中紀委的誕生過程，指習近平和黨中央在2020年底，已開始統籌人事準備工作。報道又指，習近平強調選人的第一標準，是政治上要達標，要深化政治素質考察，不搞「海推」、「海選」，決不能簡單以票取人，避免表面化、形式化。

包括政治局常委在內，六份黨領導層名單已經塵埃落定，不過誰會接任國務院總理，就預計要到明年三月兩會時才會揭曉。