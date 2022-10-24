廣東疫情持續　廣州海珠區全部室內場所停業

【有線新聞】內地周日新增924宗新型肺炎本地個案，其中廣東錄得90多宗病例。廣州海珠區疫情尤其嚴重，區內所有室內場所停業，多個區域實施臨時管控措施，部分車站和地鐵線停止對外服務。

廣東此輪疫情持續，周日新增93宗本地病例，其中以廣州最多，有69宗。海珠區最嚴重，區政府決定加強疫情防控措施，區內所有娛樂場所、美容院和理髮店等，即日起須暫停營業。有街道和小區實施臨時管控，部分區域要暫停堂食。

廣州地鐵亦宣布因應防疫要求，部分位於或途經海珠區的地鐵線路或車站，周一起要暫停開放，僅保留站內轉乘服務。白雲區亦因疫情關係，區內所有中小學和幼稚園周一起停課，部分學校要實施封閉管理。鄰近廣州的佛山都有9宗，其餘個案分布在中山、深圳和梅州等地。

內地疫情輕微回升，周日新增924宗本地個案。除了廣東，新疆佔最多，有135宗，大部分在烏魯木齊和伊犁。

內蒙古有98宗，上海12宗。北京都有10宗，分別來自朝陽、東城和海淀區，都在隔離管控中發現。山西、內蒙古、陝西等地都有個案。