新北住宅單位爆炸釀5傷　警繳大批槍械火藥、現場疑為軍火庫

【有線新聞】台灣新北市一個住宅單位周日下午突然爆炸，5人受傷。警方在現場發現大量槍械和火藥，懷疑用作軍火庫。

爆炸現場在新北市三峽區一個屋苑的4樓單位。事後屋苑地下滿布雜物、瓦礫和玻璃碎片，附近有幾個單位的窗框和露台建築物受爆炸波及，飛脫並懸掛在半空。

當地警方調查後表示，事發在周日下午約3時，26歲姓劉男戶主打開由住宅改裝而成的倉庫時，突然發生氣體爆炸，導致5人受傷，包括姓劉男戶主全身多處燒傷。附近10多個單位都有受損，爆炸現場有大量黃色炸藥粉末，同時警方在單位內搜獲大批槍械和彈藥。

三峽分局偵查隊長梁獻堂說：「現場發現大量的鞭炮碎片，還有煙霧彈等殘骸碎片。那現場經過勘查之後，沒有發現大量的改造工具或是爆裂物，但是現場另外有查扣到空氣槍兩把，還有改造槍一把，在花圃，還有模擬槍等違禁物。」

警方懷疑現場是軍火庫，又稱姓劉男戶主有黑社會背景，曾牽涉多宗刑事案件，包括藏械、藏毒等，加上他有多次暴力追債前科，不排除該批炸藥是追債用。

台灣九合一選舉在即，為維持當地治安，當局加強掃黑並收繳非法槍械。上周三台北發生懷疑黑幫槍擊案，造成1死4傷，警方隨即成立掃黑專案組，在當地多處繳獲大批槍械，並先後逮捕超過200名疑犯。