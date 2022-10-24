內地第三季經濟按年升3.9%　高於預期

【有線新聞】內地主要經濟數據出爐，好過市場預期。國統局表示經濟運行在合理區間，但青年人失業率接近18%。

中共二十屆人事布局敲定，而上周突然延期公布的經濟數據亦正式出爐。內地第三季經濟按年增長3.9%，表現好過市場預期，較第二季增加3.5個百分點，首三季國內生產總值升3%，較上半年加快0.5個百分點。

國統局表示內地經濟已克服多重衝擊的不利影響，今年首三季主要指標恢復回穩，並保持在合理區間。下階段要繼續做好「六穩」、「六保」工作，鞏固經濟恢復發展基礎。

有分析認為內地經濟開始逐步回升。國家信息中心預測部產業經濟研究室主任魏琪嘉表示：「總的看隨著經濟一攬子政策持續發力，接續政策果斷推出，宏觀經濟運行總體延續了恢復發展的態勢，經濟企穩回升態勢開始顯現。」

國統局同日亦公布上月「三頭馬車」表現，當中社會消費品零售按年增速較8月放緩2.9百分點至2.5%，低過市場預期的3%，首9個月微升0.7%。

隨著內地極端高溫情況消退，加上部分行業需求回暖，9月規模以上工業增加值增速加快2.1個百分點至6.3%，好過市場預期的4.8%。至於首9個月固定資產投資升5.9%，與市場預期相若。

失業率方面，第三季回落0.4個百分點至5.4%。不過單計9月則較8月回升0.2個百分點至5.5%。其中16歲至24歲的青年人，失業率更高達到17.9%。國統局表示國務院和黨中央高度關注青年就業問題，會持續推行專項技能培訓計劃。