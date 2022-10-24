習近平：確保如期實現建軍百年目標

【有線新聞】中共總書記習近平強調，要確保如期實現建軍目標，而新一屆中央軍委組成人員是從大局出發的重大政治安排。

身兼中央軍委主席的習近平出席軍隊領導幹部會議時指出，黨的二十屆一中全會決定了新一屆中央軍委組成人員，是從黨、國家和軍隊事業全局出發作出的重大政治安排，他們一定要牢記黨和人民的重托和全軍官兵期望，而全軍高級幹部要講政治、能打仗、善創新、嚴自律等，履行好職責。

習近平強調，剛閉幕的黨二十大對於加快建成世界一流軍隊，具有十分重大意義，未來五年必須全力以赴，要深化對新時代黨的強軍思想理解認識，在勇於變革、攻堅克難中前進，確保如期實現建軍一百年奮鬥目標，打開強軍事業發展新局面。