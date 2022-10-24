內地70個大中城市樓價再創逾7年來最大跌幅

【有線新聞】內地樓價持續下跌，上月70個大中城市樓價再創超過七年以來最大跌幅，專家指短期內都難見復蘇。

外媒根據國家統計局公布數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年下跌1.5%，是自2015年8月以來最大跌幅，按月就下跌0.2%，雖然跌幅收窄，但仍然是連續第五個月下跌。70個城市中，只有15個樓價錄得升幅，較8月減少4個，持平則有1個，而下跌的城市增至54個。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示：「總體還是在降溫的通道，而且短期內要想跨出改善也不太可能，換而言之，當前的這樣一個降溫態勢，在今年甚至明年上半年，它其實都是被延續的。」

他指疫情持續，加上巿場悲觀情緒，導致樓巿一跌再跌。他表示：「疫情肯定是一個最起先的原因，現在我們分析原因的時候，還是要看到老百姓的預期，房地產本身的降溫都可能對老百姓的買房行為產生影響，進而影響到一些房價指數的指標。」

雖然早前多地積極出手救市，推出包括補貼扣稅等政策，但仍然阻止不了跌勢。專家就表示，政策雖沒法一下子令樓市回升，但都起到一定的穩定作用，他預期明年上半年會延續今年的下跌趨勢，情況或者要等到下半年尤其是第4季之後，一些房價的指標才會回穩，房價才有望回升。