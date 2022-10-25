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2022年10月25日
中國在線
新聞資訊
「夢天實驗艙」艙箭組合體展開垂直轉運
【有線新聞】中國太空站第二個實驗艙段「夢天實驗艙」艙箭組合體，周二展開垂直轉運。
早上8時10分，「夢天實驗艙」與長征五號B遙四運載火箭在海南文昌航天發射場，正式展開垂直轉運，轉運距離近3公里，耗時超過2個小時。
按照計劃，「夢天實驗艙」將於今個月在文昌航天發射場發射。
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