「夢天實驗艙」艙箭組合體展開垂直轉運

【有線新聞】中國太空站第二個實驗艙段「夢天實驗艙」艙箭組合體，周二展開垂直轉運。

早上8時10分，「夢天實驗艙」與長征五號B遙四運載火箭在海南文昌航天發射場，正式展開垂直轉運，轉運距離近3公里，耗時超過2個小時。

按照計劃，「夢天實驗艙」將於今個月在文昌航天發射場發射。