印尼貨船驚濤駭浪下漂航　華救助船拯救40小時脫遇

【有線新聞】中國南海救助局近日在廣東省海域，成功拯救一艘遇險的印尼貨船。

上星期日下午3時許，正值颱風「納沙」吹襲期間，在廣東對出海域一艘印尼貨船因機件故障遇險，隨著巨浪漂航。

南海救助局接報後，派出大型直升機及救助船拯救，期間海浪不斷湧上船，救援人員經過約40小時，成功將貨船拖到安全地方，船上17名外籍船員都平安獲救。