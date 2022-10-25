「夢天實驗艙」完成垂直轉運　料月底擇機發射

【有線新聞】中國太空站第二個實驗艙段「夢天實驗艙」的艙箭組合體，周二完成垂直轉運工作，然後按計劃展開檢查功能和聯合測試等工作，預料在月底擇機發射。

早上8時10分，「夢天實驗艙」與長征五號B遙四運載火箭，在海南文昌航天發射場展開垂直轉運。從垂直測試廠房出發，沿著近3公里長的專用軌道運送至發射塔架，用了超過2個小時。

有發射中心的專家表示，早在3個月前，已開始做了大量準備工作。西昌衛星發射中心計劃部副部長施銀根說：「三個月以來，發射場做了大量工作，產品進場以後，我們主要是按照程序開展了總裝、測試，按標準進行了數據判斷比對，嚴把質量關口，確保火箭和夢天艙各項指標滿足要求。」

負責設計長征五號B遙四運載火箭的工程師稱，火箭設計能有效預防包括天氣在內的突發變數，務求令發射任務可順利完成。長征五號B運載火箭控制系統主任設計師蘇磊說：「(運載火箭)自身的重量就比較重，自身的重量也是能夠抵抗這種大風的天氣。另外一個就是對雨水天氣的影響，在整個全箭的上下的一個重要的管路、鏈路，包括外形都有防雨的設計，就是為了應對發射過程中，一個突然出現的降雨情況。」

負責人稱，目前文昌航天發射場的設施和設備狀態良好，按照計劃，「夢天實驗艙」將於今個月底擇機發射。