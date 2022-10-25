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2022年10月25日
中國在線
新聞資訊
中共中央政治局會議 強調加強黨中央集中統一領導
【有線新聞】中共中央政治局召開會議，強調要落實二十大的部署。
中共總書記習近平主持會議，會議強調要堅持和加強黨中央集中統一領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想、馬克思主義中國化時代化以及中國式現代化等重大問題的認識，努力營造奮進新征程的良好社會氛圍，會議強調要把二十大的部署和要求，落實到經濟社會發展各方面。
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