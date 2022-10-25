中共中央政治局會議　強調加強黨中央集中統一領導

【有線新聞】中共中央政治局召開會議，強調要落實二十大的部署。

中共總書記習近平主持會議，會議強調要堅持和加強黨中央集中統一領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想、馬克思主義中國化時代化以及中國式現代化等重大問題的認識，努力營造奮進新征程的良好社會氛圍，會議強調要把二十大的部署和要求，落實到經濟社會發展各方面。