學者：中國需要拉攏發展中國家　進一步減少對西方國家依賴

【有線新聞】中共二十大閉幕，總書記習近平發表的二十大報告為未來五年中國定調，他重申要以「國内大循環」為主體，同時保持與發展中國家的戰略貿易和投資聯繫，有學者認為反映中國將進一步減少對西方國家的依賴。

香港浸會大學國際政治部主任高敬文表示：「特別在發達國家，中國面對比較多挑戰，所以她最主要的對象是發展中國家，他們希望發展中國家跟中國團結起來，我想拉攏是最正確的說法，因為現在跟美國跟西方國家關係不好，中國最怕是被孤獨，所以是她需要拉攏發展中國家，加強自己的影響，平衡發達國家的權力影響。」

他預期中國與西方國家的關係，未來一段時間仍難以改善，因此中國會加強在軍事和高科技核心技術上的發展，減少受外圍經濟及西方國家制裁所帶來的衝擊。

兩岸關係方面，二十大報告中對台政策的篇幅雖然短了，但有學者指出語調似乎更嚴厲，將「反台獨」寫入黨章，亦進一步反映對台立場。香港科技大學人文社會科學學院講師林泉忠表示：「語氣是加強了，用了「決不」「決不承諾對台使用武力」，估計是八月美國眾議院議長佩洛西訪台，我覺得是想強調給美國聽，台灣問題是不允許外國勢力干涉。」對於十一月的台灣九合一選舉，林泉忠指始終屬地區選舉，相信影響不大，但長遠來說，在戰爭陰影長期籠罩下，要實現和平統一的目標，難度會愈來愈高。