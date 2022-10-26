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2022年10月26日
中國在線
新聞資訊
台灣大熊貓「團團」病情惡化 園方停止侵入性檢查
【有線新聞】大陸送贈台灣的大熊貓「團團」，早前因腦病變送院。最新檢查結果顯示，「團團」病情惡化，決定停止侵入性檢查。
台北市立動物園表示，經第二次磁力共振造影檢查，顯示「團團」腦部惡性腫瘤的機率大幅提高，但為維護動物利益和福祉，院方會停止麻醉或侵入性檢查，改為採取紓緩照護方式。
園方又指，「團團」兩個月前已出現癲癇等症狀，現在無論食量及活動能力等都已下降；獸醫每日都給予藥物舒緩症狀，以輸液補充水分，並在飼料會添加蛋白質和維他命等，希望牠可以維持體力。
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