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2022年10月26日
中國在線
新聞資訊
國台辦：實現祖國完全統一是矢志不渝的歷史任務
【有線新聞】中共二十大報告指，在台灣問題上決不會放棄使用武力。國台辦回應有記者提問「現在是否看到和平統一的曙光」。
國台辦發言人馬曉光指：「我們的對台方針是非常清楚的，當前引發台海局勢緊張動蕩，這個根源是民進黨當局勾連外部勢力、謀獨挑釁。當然也有外部勢力打台灣牌，企圖以台制華。所以外部干涉和台獨勢力必須得到遏制，只有得到遏制，台海才能維護和平穩定的發展局面。」
他又表示解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。指責台灣民進黨及綠營政客利用台海戰爭話題，配合外部勢力渲染大陸威脅。他重申中方會堅定粉碎台獨分裂，維護一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展。
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