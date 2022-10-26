國家一級保護動物長江江豚　種群數量回升

【有線新聞】國家一級保護動物長江江豚在過去數十年存活量大幅下跌，不過近日有專家指，經過科學考察發現江豚數量明顯增加。而在南京也有市民拍攝到牠們的身影。

周一在南京鼓樓江段，有市民意外影到幾條長江江豚在戲水的畫面。有江豚保護志願者說：「最近這兩天牠(江豚)又開始回來了，大概有十幾頭的樣子，都能聽到牠的呼吸聲，噗嗤噗嗤的呼吸聲。」

他觀察了長江江豚15年，說今年有點「異樣」，「很多拍照的人也感覺到，最近南京江助長得特別胖，肥肥胖胖的，跳都跳不動。以前江豚一跳，跳很高的。因為現在魚多，吃的跳不動。」

長江江豚是國家一級保護野生動物，已在地球生存了2500萬年。但因捕魚、污染等原因，令江豚數量由90年代約2700條，下降到2017年的1012條，所以被稱為「水中大熊貓」。而今年科學考察統計就顯示，江豚的自然種群數量有增加。在武漢等以往的分布空白區也有發現牠們的蹤跡。

想要拯救江豚，除了確保有良好的棲息環境，人工繁殖亦是方法之一。在武漢一條人工繁育並存活的江豚，最近被命名為「漢寶」。現已2歲，體重約70公斤。牠的媽媽「洋洋」在2009年從江西鄱陽湖遷入中科院水生所白鱀豚館。前年與館內首條人工繁育的雄性江豚「淘淘」誕下了「漢寶」，研究院指現時牠的健康狀況良好。