深圳羅湖新措施促港深融合　為港青年提供住屋補貼

【有線新聞】深圳羅湖近日公布《加快羅湖深港深度融合發展區建設實施方案》，提出45項具體措施，包括基礎設施、人才交流及產業發展共融等。

新措施下計劃充分發揮羅湖、文錦渡以及蓮塘三大口岸的作用，聯通深圳和香港。其中羅湖口岸的改造計劃，從會從環境、設施、通關模式三方面升級，是整個方案的首個項目。

近年各地都出招搶人才，方案中也提到羅湖將建設深港青年創客中心，建立高水平人才地區。又會提升港澳人才公共住房保障計劃，通過住屋配租或者補貼方式，為去到深圳發展的香港人提供住屋保障，同時也會持續推出港籍人才發展專項政策，鼓勵深圳的學校開設港人子弟班。

另外，深圳是內地創科產業的重要基地，為了推動創新產業聯合發展，方案指，羅湖未來會全力支持來自數碼港、科學園等的優秀初創企業，加強兩地科技合作助力香港北部都會區建設。

當局表示此次計劃是「中央要求、灣區所向、港澳所需、羅湖所能」。期望通過一系列的政策加快兩地融合發展。羅湖將會舉辦不同類型展覽活動。第九屆深港城市建築雙城雙年展將於今年11月下旬開幕。今次是首次在羅湖舉辦。將來亦會舉辦深港文化月、嶺南文化藝術季、深港文化交流品牌活動，實施深港學子遊羅湖、深港智庫交流等活動，務求促進兩地交流。