i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月27日
中國在線
新聞資訊
習近平： 中美加強溝通合作 有助推動世界穩定和平發展
【有線新聞】國家主席習近平表示，願同美方共同努力，找出新時代中美正確相處之道。
習近平周三向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，指出當今世界既不安寧也不太平，中美作為大國，雙方加強溝通合作，有助推動世界增加穩定和確定性和推動世界和平與發展；中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道，既有利兩國，又造福世界。
習近平又希望委員會和關心支持中美關係的各界，繼續發揮積極作用，助力中美關係，重返健康穩定發展軌道。
上一條影片
學者倡放寬至0+0、集中資源做病毒基因排序辨新變種 指不共存違自然規律
下一條影片
西寧多區封控缺物資 蘭州隔離民眾寒天下睡停車場
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
一線搜查｜光顧醫美療程臉被化學燒傷留黑印 女事主求賠償 美容院：我哋都好無辜
大阪9個新景點2022 通天閣玻璃滑梯、USJ環球影城任天堂園區 LaLaport巨型商場掃貨必去