習近平： 中美加強溝通合作　有助推動世界穩定和平發展

【有線新聞】國家主席習近平表示，願同美方共同努力，找出新時代中美正確相處之道。

習近平周三向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，指出當今世界既不安寧也不太平，中美作為大國，雙方加強溝通合作，有助推動世界增加穩定和確定性和推動世界和平與發展；中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道，既有利兩國，又造福世界。

習近平又希望委員會和關心支持中美關係的各界，繼續發揮積極作用，助力中美關係，重返健康穩定發展軌道。