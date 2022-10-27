西寧多區封控缺物資　蘭州隔離民眾寒天下睡停車場

【有線新聞】內地周三繼續錄得逾千宗新型肺炎本地個案，西北部分地區因嚴格封控導致物資短缺，或因隔離措施不足，民眾在寒冷天氣下露宿。台灣則新增3.5萬多宗本地個案，再多84人死亡。

西北地區疫情升溫，青海周三新增124宗本地個案，大部分來自西寧市，多區實施嚴格管控措施。大批西寧市民在網上發文，聲稱小區在無通知下突然遭封控，出入口被鎖上。有清潔工人被關在公廁，要靠他人為他送飯。有人就不滿物資短缺，在超市網購一棵菜竟要近50元。

西寧市政府表示，此輪疫情主要是Omicron BA.5.2進化分支，防控難度明顯增加；針對天價菜問題，當局這樣回應。西寧市商務局局長陳曉萍表示：「部分水果蔬菜經營戶，成為了我們的中高風險人群，給生活物資保障、末端供應造成一定的困難，對此我們深表歉意和不安。」

甘肅新增24宗。有網傳片見到，蘭州疑因方艙醫院和隔離酒店等設施不足，相關民眾被迫冒著只有8度的寒冷天氣，睡在隔離酒店外的停車場。現場無任何遮擋，民眾要睡在帆布床上，並只獲發被鋪等簡單日用品。

面對這些疫情亂象，《環球時報》前總編輯胡錫進兩日內連發兩篇評論文章，點名稱鄭州、蘭州和西寧等地疫情近日上熱搜，防疫形勢嚴峻，呼籲當局要沉著應對，盡量不要搞大範圍靜默管理；但又強調為及時切斷感染鏈，對確診病例的居住區或場所展開短期封控和病毒消殺，也合乎醫學道理。

內地周三新增1117宗本地個案。新疆佔最多，有125宗，內蒙古122宗，福建111宗。廣東的99宗病例，其中50宗在廣州。