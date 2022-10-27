拉起腳踢再喝罵　廣西男童學滾軸溜冰遭教練暴力對待

【有線新聞】廣西一名男童聲稱在練習滾軸溜冰時，遭教練暴力對待，涉事教練事後被開除，警方亦介入調查。

「我說話沒聽見是不是，是我說話沒聽見！」閉路電視畫面見到，一名教練多次起腳踢男童，期間又不停喝罵。事源該名男童，不聽指令在滾軸溜冰場內不停打圈，結果惹怒場邊的教練。

「我給你三秒鐘，三、二。」數到一之後，教練衝到男童身後，將他扯跌再拉起責罵，又起腳將男童踢倒在地，男童被嚇得大哭，最後他人帶走。

滾軸溜冰鞋店店員說：「這個派出所那邊已經介入了，他們會處理的。教練跟家長已經協商好了，他的道歉，那些都已經給到家長了，家長也原諒了。」他說涉事的教練已經被開除，待警方調查後會再處理。