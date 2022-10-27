前廣州隊球星兼國足歸化兵蕭濤濤　據報參與非法採礦及洗黑錢

【有線新聞】原籍秘魯的中超球隊廣州隊前球員，同時是國足歸化球員蕭濤濤，被指是秘魯一個犯罪組織的主腦之一。蕭濤濤稱相信事件會真相大白，還他家人一個公道。

有秘魯傳媒報道，當地警方近日正調查一個名為「Siucho-n」的犯罪組織，稱該組織以家族式經營開設採礦公司，報稱將加工過的礦產出口外國。當局發現出口一事並非屬實，更得知公司涉嫌非法採礦和洗黑錢。而集團其中一名幕後主腦，正是中超球隊廣州隊前球員、男子國足歸化球員蕭濤濤。

現年25歲、在秘魯首都利馬出生、原名叫Roberto Siucho的蕭濤濤，2013年起已代表秘魯國青隊出戰多項國際錦標賽事；但相信更為人所熟悉的，是他2019年以3年600萬美元折合超過4300萬元人民幣的高薪，從秘超班霸秘魯體育大學隊，轉投中超勁旅廣州恒大，更在翌年改名「蕭濤濤」，正式入籍中國，成為國足歸化兵。

司職左翼的蕭濤濤，在南美足球圈雖有一定名氣；但在中超賽場上，無論是正選或後備，他連一場都未亮相過，就被先後租借到中甲的上海申鑫和昆山足球隊；但由於持續表現平平，他不但從未正式入選國足，就連與廣州隊約滿後，都無法找到新球隊落班。有內媒報道近期引述消息指，蕭濤濤已打算離開中國足壇，並會盡快恢復秘魯國籍。

對於被指是犯罪集團主謀一事，蕭濤濤在社交網發文回應稱，自己留意到相關報道，目前家人表現得平靜，他相信事件會真相大白，還他家人一個公道。