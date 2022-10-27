新華社公布中共黨章修正案全文　未提及「兩個確立」

【有線新聞】新華社公布在二十大通過修正的中共黨章全文，加入了「兩個維護」以及全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，但就沒有提及外界原先預料，會寫入黨章的「兩個確立」。

新華社在二十大閉幕後四日，發布最新版的《中國共產黨章程》全文，當中修改的地方，主要都在總綱部分，包括在有關十八大以來，習近平領導成果的段落中，加入「實現第一個百年目標，開啟第二個百年目標新征程」；又加入了新段落，強調要「堅持新時代黨的組織路線，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」，作為黨建的基本要求；又在黨章第一章第三條「黨員必須履行下列義務」下，加入「增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護」的表述。

當中「兩個維護」，是指「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」，但黨章當中就沒有詳細列明。而外界之前一直預料會寫入黨章的「兩個確立」，亦沒有在新版黨章中出現。

在港澳台方面，新版加入「全面準確、堅定不移貫徹一國兩制」和「堅決反對和遏制台獨」。另外，新版亦加入了「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」、「對黨忠誠」及「逐步實現全體人民共同富裕」等，並多次提及要「安全發展」。