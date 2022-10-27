習近平：願與美方共同努力找中美相處之道

【有線新聞】國家主席習近平表示，願同美方共同努力，找出新時代中美正確相處之道。而美國總統拜登則指中國知道美方並不尋求衝突。

習近平周三向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，指出當今世界既不安寧也不太平。中美作為大國，雙方加強溝通合作，有助推動世界增加穩定和確定性，推動世界和平發展。

中方願同美方一道努力，互相尊重、和平共處、合作共贏。找到新時代中美正確相處之道，既有利兩國、又造福世界。

習近平又希望委員會和關心支持中美關係的各界繼續發揮積極作用，助力中美關係重返健康穩定發展的軌道。

美國總統拜登與國防部高層官員開會時指，中國知道美方並不尋求衝突，「我們必須負責地管理與中國日益激烈的競爭。我們必須維持軍事優勢，表明不尋求衝突。在我的許多談話中，我比其他國家領袖花較多時間與習近平交流。我告訴他我們尋求競爭，激烈的競爭，而不需要衝突。」

在北京，被問到習近平致賀信後，下月會否親身到印尼出席二十國集團峰會，期間又會否與拜登見面。外交部表示沒有兩國元首會面的消息提供。至於中美會否重開軍事和氣候變化等方面的溝通，外交部強調雙方都要創造有利的條件和氣氛才會成事。