國務院常務會議部署推動經濟進一步回穩向上

【有線新聞】總理李克強主持國務院常務會議，推動經濟進一步回穩向上。

會議部署持續落實好穩經濟一攬子政策和接續措施，指出以財政金融政策工具支持重大項目建設，並支持民間投資參與，擴大製造業需求，促進消費恢復，強化對小微企業和個體工商戶的退稅服務，保市場主體、保就業和民生。