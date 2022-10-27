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2022年10月27日
中國在線
新聞資訊
國務院常務會議部署推動經濟進一步回穩向上
【有線新聞】總理李克強主持國務院常務會議，推動經濟進一步回穩向上。
會議部署持續落實好穩經濟一攬子政策和接續措施，指出以財政金融政策工具支持重大項目建設，並支持民間投資參與，擴大製造業需求，促進消費恢復，強化對小微企業和個體工商戶的退稅服務，保市場主體、保就業和民生。
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