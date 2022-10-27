習近平：堅持正確政治方向　落實二十大目標任務

【有線新聞】中共總書記習近平率領新一屆政治局常委，到陝西延安瞻仰革命紀念地。他指全黨要堅持正確的政治方向，落實二十大提出的目標任務。

習近平星期四率領新一屆政治局常委，包括李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥及李希，到陜西延安瞻仰革命紀念地。他們先後到訪了中共七大會址及毛澤東舊居等，並在延安革命紀念館參觀《偉大歷程——中共中央在延安十三年歷史陳列》。

習近平曾在延安梁家河村生活七年，他表示對這裏有深厚的感情。又指延安是中國革命的聖地，扭轉了中國的前途命運。習近平說：「延安用這裏的五穀雜糧，滋養了中國共產黨發展壯大。延安支持了中國革命走向勝利，延安和延安人民為中國革命事業做出了巨大的貢獻，我們要永遠銘記。」

他提到二十大制定了當前和今後一個時期，黨和國家的大政方針。全黨要堅持正確的政治方向，落實黨中央政策部署。習近平表示：「堅定歷史自信、增強歷史主動、發揚鬥爭精神。為實現黨的二十大提出的目標任務而團結奮鬥。」

他又引用父親習仲勛於1944年提出對幹部的要求，「要求黨的幹部，把屁股端端的坐在老百姓這一面。」

以往中央誕生新一屆領導層後也曾到訪革命紀念地。在五年前的十九大，習近平就率領當時的政治局常委前往上海，瞻仰上海中共一大會址。