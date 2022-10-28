台中膠桶藏屍案　警方：死者疑失蹤逾三載、廠房租客為前女友

【有線新聞】台中一間廠房早前發生膠桶藏屍案。當地警方調查後，懷疑死者是已經失蹤超過3年的男子，並有黑社會背景；而廠房租客是死者前女友，暫時未知案件是否牽涉桃色糾紛或黑幫仇殺。

警方周四到事發廠房取證，又帶走一批證物，亦在現場劃起封鎖區，有死者家屬到場協助調查。警方其後發現懷疑用來藏屍的膠桶，再在桶內找獲死者的屍體，其後將屍體運走。

案件發生在台中市神岡區一間廢棄工廠。警方稱，姓林的工廠二房東周三到事發地點後，發現涉事的膠桶裝滿水泥，期間不慎推跌膠桶，桶內水泥破裂，並露出一條左手臂。

警方接報到場調查後，懷疑死者是2019年已報稱失蹤、年約40歲的陳姓男子，屍體被發現時，被透明膠袋和藍色床單包裹，身上無明顯外傷，骨頭亦無碎裂。詳細結果仍有待DNA檢測，但未知他是否死後才被置於灌滿水泥的膠桶內。

警方又從二房東處得悉，工廠最後一個租客，就是死者33歲的蔡姓前女友；又稱由於該女子交了1年租金後便無續租，才會在周三到事發地點打理，繼而揭發事件。

蔡姓女子接受警方調查時，聲稱與死者分手後再無聯絡；又稱現場發現的水泥攪拌機，是死者囑咐她購買。有台媒引述網傳消息稱，死者生前疑有黑社會背景，從事非法放貸收債等業務，並曾捲款潛逃；又稱蔡姓女子是當地一間夜總會的小姐，暫時未知案件是否牽涉桃色糾紛或黑幫仇殺。