分乘兩極地考察船　255人展開中國第39次南極考察

【有線新聞】中國極地考察船「雪龍號」及「雪龍2號」，近日接載超過250名考察人員，前往南極展開第39次考察。

「再見，再見！」兩批合共255名南極考察隊隊員，分別搭乘「雪龍號」及「雪龍2號」從上海出發，展開第39次南極考察。

今次考察隊將圍繞南冰洋重點海域，對全球氣候變化的影響與反饋等重大科學問題，開展大氣成分、生態系統、水體及沉積環境等領域的調查工作，亦會進行冰雪環境監測，以及冰下地形探測，又會對南極中山站及長城站進行補給。

今次是繼去年11月之後，再有考察隊前赴南極展開科學考察任務，而「雪龍2號」亦是繼完成第37次考察後，再次遠赴南極執行任務。根據安排，考察隊預計在明年4月返國。