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習近平到陝西及河南考察　強調要全面推進鄉村振興

【有線新聞】中共總書記習近平表示，要全面推進鄉村振興，實現農村現代化。
習近平近日在陝西延安及河南安陽考察，由政治局常委丁薛祥陪同，到訪當地的農村和學校等。習近平指要認真學習黨的二十大精神，全面推進鄉村振興，逐步落實每一項政策，加快推進農業農村現代化。他又提到要延續延安精神，實現第二個百年奮鬥目標。
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