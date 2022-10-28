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2022年10月28日
中國在線
新聞資訊
習近平到陝西及河南考察 強調要全面推進鄉村振興
【有線新聞】中共總書記習近平表示，要全面推進鄉村振興，實現農村現代化。
習近平近日在陝西延安及河南安陽考察，由政治局常委丁薛祥陪同，到訪當地的農村和學校等。習近平指要認真學習黨的二十大精神，全面推進鄉村振興，逐步落實每一項政策，加快推進農業農村現代化。他又提到要延續延安精神，實現第二個百年奮鬥目標。
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