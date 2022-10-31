廣州增逾500宗本地病例　海珠區落實多項防控、停止一切非必要活動

【有線新聞】內地疫情升溫，周日新增超過2600宗新型肺炎本地個案。廣東佔最多，有700多宗，大部分來自廣州。海珠區實施多項防控措施，停止一切非必要活動。

廣東單日新增759宗本地病例，當中527宗來自廣州。海珠區周日凌晨起全區範圍須實施防控，包括停止一切非必要活動，中小學及幼稚園暫停面授課，又倡導機關事業單位居家辦公。

當地疾控部門表示，海珠區目前的疫情實時傳播指數，已從最高的8.2大幅降至2.6，即是每名患者在平均潛伏期內可以傳給2.6個人，但數值仍偏高，要加強防範。廣州市疾控中心新聞發言人張周斌表示：「說明社區的隱匿傳播鏈，依然沒被有效斬斷，當前的傳播速度還是較快的。盡量的減少非必要的流動，減少人員的交叉，其實關鍵就是不聚集。」

針對廣州此輪疫情防控形勢仍嚴峻複雜，且多點散發，當局強調有效落實場所碼掃碼查驗，是推動社區防控有效方式。截至上周六，全市阻止紅碼人員進入各類場所已超過11萬人次，反映做法有效降低疫情感染風險。鄰近的佛山都有99宗，深圳就有30宗。

內地疫情近日持續升溫，周日新增2699宗新型肺炎本地個案。除了廣東，新疆有388宗個案，福建、山東、黑龍江、山西和內蒙古等地都有過百宗病例。