夢天實驗艙成功發射　天地協同完成發射前準備工作

【有線新聞】夢天實驗艙發射前，身處太空站的航天員要與地面工作人員協同完成各項準備工作，還需要在太空「執屋」，騰出更多空間擺放夢天實驗艙帶來的設備。

夢天實驗艙星期一下午發射並成功進入預定軌道。而在實驗艙發射前，神舟十四號的三名航天員與地面的工作人員需要進行大量的準備工作，確保夢天實驗艙快速、準確對接。北京航天飛行控制中心副總工程師汪賽進：「夢天實驗艙發射之前，我們空間站組合體也要進行180度掉頭轉倒飛，這樣就是為了夢天實驗艙與空間站組合體實施後向交會對接，與核心艙的前向對接口實施對接。」

本次對接依舊採取與問天實驗艙相似的半自主快速交會對接方式，地面人員還與要與航天員溝通，針對手控遙操作對接模式進行一系列的訓練和演練。此外，由於夢天實驗艙攜帶了大量實驗設備設施，航天員需要提前清理太空站，整理歸納出夢天實驗艙所需的設備和物資，為夢天實驗艙的運作預留空間，確保後續任務有序進行。航天員科研訓練中心副研究員張建麗：「由於進駐夢天的之後的工作節奏還是比較緊張的，我們把後期要用到的一些工具、設備、用品都提前準備出來，這樣保證我們後續工作時間節點要求。」

夢天實驗艙主要會負責進行材料科學、燃燒科學等各類物理類實驗，不設航天員休息和生活區。