習近平：中俄保持高水平發展　各領域不斷深化

【有線新聞】國家主席習近平表示，中俄關係保持高水平發展，各領域合作不斷深化。

習近平向俄羅斯中國友好協會成立65周年致賀信，表示協會成立以來，為鞏固兩國友好關係作出重要貢獻。他提到當前中俄新時代全面戰略協作伙伴關係保持高水平發展，各項領域交流合作不斷深化，兩國人民的友誼不斷加深，中俄民間友好事業前景廣闊。