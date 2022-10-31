河南鄭州富士康大批員工　經高速公路徒步離開園區返鄉

【有線新聞】內地疫情升溫，周日新增超過2600宗新型肺炎本地個案。河南鄭州富士康園區早前傳出大規模爆疫，公司發聲明否認，不過仍然有大批富士康員工，經高速公路徒步離開園區返鄉。

有鄭州富士康員工：「我是從富士康昨天10點晚上，走到現在早上12點了，還沒找到回家的路。給這個姐姐俺倆一起走到路上，好心人給我們吃的喝的，手機沒電給我們充電寶。」不單是這兩個女工，網上流傳的多段影片都見到，成千上萬的鄭州富士康員工，都帶著行李徒步離開。

不過要走都並非容易，有人要爬過鐵絲網逃離園區；不少人集體離開期間，遇到防疫人員阻撓，有員工不滿，用腳踢開圍板；亦有很多人打算漏夜前往附近的車站坐車，遭執法人員上前阻止，雙方一度爭執並發生推撞，有人疑似被踢中倒地。

成功離開園區的人，不少都選擇走上高速公路。幸運的就可以坐上順風車，但更多人是徒步甚至步行幾百公里返鄉。富士康表示員工可自行決定去留，又承諾盡力保障員工健康安全及正當權益；重申園區並無爆發大規模疫情。

河南周日新增42宗本地病例，省政府已向有約有30萬員工的富士康園區派駐工作組，強調目前情況可控。

內地周日新增2699宗新型肺炎本地個案。廣東最多，有700多宗，新疆有388宗個案，福建、山東、黑龍江、山西和內蒙古等地都有過百宗病例，北京有24宗。上海都有10宗，當地迪士尼度假區周一通報，因疫情防控，全度假區即日起暫時關閉，恢復營運時間另行通知。