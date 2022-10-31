中共關於二十大的文件及學習輔導讀物發布　夏寶龍文章：一國兩制必須長期堅持

【有線新聞】中共關於二十大的文件及學習輔導讀物在北京首次發布，港澳辦主任夏寶龍的重要文章收錄其中，他提到一國兩制這個好制度必須長期堅持。

在北京圖書大廈的新華書店，放滿關於二十大的標語和書籍，有北京民眾來買書，連學生都要來翻閱，其中由人民出版社發行的《黨的二十大報告輔導讀本》就收錄了港澳辦主任夏寶龍的重要文章。

夏寶龍在文中指出，一定要認真學習貫徹黨的二十大精神，把一國兩制這一個好制度長期堅持下去，不斷開創港澳工作新局面，為實現第二個百年奮鬥目標和中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

他又強調，一國兩制是經得起實踐，反覆檢驗的好制度，具有強大生命力和巨大優越性，港澳發揮連接祖國內地與世界各地的重要橋樑和窗口作用，為祖國創造經濟長期快速發展的奇跡，作出了不可替代的貢獻。而港澳回歸以來，有祖國作堅強後盾，一次次戰勝風險、浴火重生，獨特地位和優勢不斷鞏固，在一國兩制下，港澳同胞當家作主，享有比歷史上任何時期都廣泛的權利和自由。

夏寶龍又提到，必須堅持落實中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一，政權亦必須掌握在愛國者手中，以確保一國兩制，行穩致遠、長治久安，同時要下大氣力改善民生，著力提升港澳居民的幸福感。整本輔導讀本有近600頁，總共收錄了72位中共領導層的重要文章，有些位置還會用較為深色字標示出來，給大家了解哪些重中之重的啟示。