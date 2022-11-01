兩股冷空氣「無縫接軌」　華北及東北地區疑溫驟降

【有線新聞】內地華北及東北地區，由於接連遇到兩股冷空氣，預期未來幾日氣溫會持續下降。

華北及東北部分地區，周一及周二受冷空氣影響，氣溫普遍下降4至8度，內蒙古中東部地區更下降超過10度，民眾都要著起大褸禦寒。在呼倫貝爾多處地方近日已經落起大雪，其中根河市積雪厚度更達17厘米，多條公路封閉，當地政府派員清理路面積雪。

在甘肅合作市美仁大草原，近日都迎來白雪，廣闊的草原亦白茫茫一片；四川阿壩州紅原縣的雪瑪格勒冰川遺跡，一座座風化石山丘，同樣被蓋上了一層白雪，美不勝收。

中央氣象台預計周三至周五，中東部大部分地區，還將迎來新一股冷空氣，氣溫會進一步驟降。中央氣象台首席預報員方翀表示：「前一股冷空氣主要是影響北方地區，而後一股影響的範圍更大一些，包括南方地區也會有2至6度的降溫，大家可能之後會感覺到晝夜溫差會明顯加大。」

他又指兩股冷空氣「無縫接軌」，主要是因為西伯利亞地區，冷空氣在某些合適的天氣形勢及環境下造成，比如說高空有連續的，今天有一股高空槽東移，明天或者後天又有一股高空槽東移，這樣情況下，它(冷空氣)受到引導，就有可能分批擴散南下。」

他說北京周四和周五，可能會降到零度左右，提醒民眾要做好防寒保暖工作。