廣東稻田變「打卡」熱點　遭遊客肆意踩踏破壞

【有線新聞】廣東陽江市的一片金黃色稻田，最近吸引不少人落田「打卡」，但農戶就不太喜歡遊客的到來。

進入深秋，陽江市陽西縣這大片的稻田，阡陌縱橫的田野，全是飽滿金黃的水稻，形成了一幅自然的秋日美景，更變成「打卡」熱點。

不過當地村民就不太歡迎遊客到來，村民許先生說：「拍照，進來看，肯定有一點不舒服咯，不要踩人家東西就可以了。」看到農田被人踩出一個個坑，不僅村民，甚至有遊客也看不過眼，「那邊是參觀點之類的，那邊稻子還沒有收完，那些人(遊客)去那裏玩，然後踩壞了，本來是好好的一個地方，你好好拍照嘛，不要站到田中間去，沒辦法理解。」

她呼籲遊客不要再踐踏稻田，以免破壞農作物和美麗的景色。