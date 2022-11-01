國家發改委：促進個體工商戶發展　能鞏固發展公有制經濟

【有線新聞】國家發改委強調，促進個體工商戶發展，既能構建高水平社會主義市場經濟體制，促進高質量發展，同時也能鞏固和發展公有制經濟。

國務院總理李克強在二十大後簽署國務院令，公布《促進個體工商戶發展條例》，並由周二起生效。

國家發改委就業收入分配和消費司負責人郭啟民說：「促進個體工商戶的發展，是堅持和完善我國社會主義基本經濟制度，促進多種所有制經濟共同發展的重要舉措，同時也是堅持毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖支持、鼓勵、引導非公有制經濟發展，這兩個毫不動搖原則的具體體現。」

目前全國有超過1.1億戶個體工商戶，帶動了近3億人就業。受疫情等因素影響，個體工商戶面臨經營場難找、租金貴等問題，新公布的《條例》提出多項措施，深化「放管服」改革，加強引導和扶助，提供穩定可預期的經營環境；同時鼓勵商業經營模式的創新，不會限制線上或線下任何一種經營模式；又會鼓勵和引導創業投資機構，與社會資金支持個體工商戶發展，並鼓勵金融機構開發和提供適合個體工商戶發展特點的金融產品和服務等。

《條例》又提到，包括港澳永久性居民中的中國公民及台灣地區居民，可按照國家相關規定，申請登記為個體工商戶。