江蘇漁船與散貨船相撞後沉沒　14人墮海3人獲救11人失蹤

【有線新聞】江蘇一艘漁船周一在東海海域，與其他船隻破撞後沉沒，3人獲救，另有14人失蹤。

事發時該艘江蘇漁船與散貨船「裕耀輪」，在東海海域相撞後沉沒，漁船上14人墮海。

上海、江蘇及浙江隨後派員到場搜救，現場海面非常大浪，令搜救難度大增。截至周二，先後有3人獲救，仍有11人失蹤，有關搜救工作仍在進行中。