內地再現供銷社　惹民眾恐慌

【有線新聞】內地供銷社快速崛起，引發不少網民的恐慌，擔心計劃經濟捲土重來。有學者表示，新型供銷社已經不具備公共服務的特性，對於重返計劃經濟的看法是政治化的誤讀。

近日，一則招聘啟事在內地引起很大迴響，屬國務院轄下單位的「中華全國供銷合作總社」，據報要招聘3000多名公務員，在全國農村開設5萬間供銷社，消息令不少人聯想到「糧票」、「大鍋飯」等歷史名詞，甚至有人質疑是否要走計劃經濟的回頭路。但有內地學者認為，這是政治化的誤讀。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生：「新中國設立的前30年，你可以看到再偏遠的農村都有農村的供銷合作社，這個體系是屬於滿足基本需求的公共服務的體系，這個體系在改革開放之後，因為市場經濟的發展，這個體系就解體了。那麼現在來講呢，因為國家確定了擴大內需是戰略基點，因此我不認為它是跟過去的人民公社的大食堂是相提並論的，這種誤讀我覺得是不符合事實。」

張燕生認為新型供銷社應該會是市場經濟引領的供銷合作體系，以配合內循環為主的經濟模式。張燕生：「農村的新型供銷合作系統的建立，完全是市場經濟和盈利性的供銷合作體系，實現起來很難做到全覆蓋，掙錢的地方就有，不掙錢的地方就沒有，所以它不是一個滿足基本需求的公共的新型供銷體系。」

不少民眾亦質疑，供銷社的出現會對普通超市、商店的經營帶來困難，亦會與總理李克強提倡個體戶經濟產生矛盾，有專家就表示，市場經濟無法避免競爭和矛盾，但要將矛盾管控在合理範圍內。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎：「產生矛盾是免不了的，只是矛盾是否能控制在合理的範圍內。比如說在市場上面進行良性的競爭，只要有競爭就有矛盾，但是這個矛盾是不是能夠在一個公平、公開的環境、平台上面進行。也許供銷社保證的是基本的、價格便宜但是質量不是很好的，那麼也沒所謂，形成一個市場的兜底，收入比較低的人士能夠買得起便宜貨，但是他買好的、高等的，他還要去一些高等的超市、商超，這樣可能形成一個差異化的市場分配格局。」

他相信就算供銷社的管理層級的人士或為公務員，但前線銷售、配送人員會按照企業方式招聘，不可能佔用公務員編制，這也是與舊時供銷社最大的不同之一。