內地周二增2755宗本地個案　鄭州富士康園區實施靜態管理

【有線新聞】內地疫情持續。星期二新增2755宗本地個案，新疆、廣東都超過400宗；而河南鄭州富士康所在地，星期三起實施7日靜態管理，民眾非必要不外出。另外，台灣新增3.3萬多宗本地個案，再多53人死亡。

廣東省新增423宗個案，當中廣州的個案最多，有338宗，但疫情數字已開始回落。當局表示海珠區部分中高風險地區，新增的個案明顯下降，但疫情情勢依舊複雜多變，呼籲民眾不要掉以輕心。深圳的疫情有所上升，單日新增23宗個案，其餘散布在梅州、汕頭及江門等。

河南省省長王凱星期二到鄭州富士康園區視察，要求細化防控措施，加大對企業員工關心關愛和服務保障力度，要求用最短時間、最高效率，阻斷疫情擴散、外溢風險；而富士康所在的航空港區，星期三起實施7日靜態管理，所有公共交通停運，民眾非必要不外出。

甘肅蘭州警方周二通報一宗煤氣中毒案，導致一名兒童死亡。有當地網民聲稱，由於事發單位在封控區內，兒童中毒暈倒後，無法離開封控區，錯過救治的最佳時機。當局未有進一步回應，相關微博的評論區亦被關閉。

新疆疫情亦再度升溫，星期二新增430宗個案，當地疫情自8月開始，至今已持續近三個月，但仍未有好轉跡象。民眾批評當局防疫無效，要求沒有疫情的社區，立即結束封控。

《環球時報》前總編輯胡錫進表示，現時入境內地的人士只需要以「7+3」的模式隔離，但內地的居民遇到疫情，隔離的時間或遠遠超過10日。他認為如有居民被隔離超過10日，應當從組織環節查找問題，一味地延長封控只會增加民眾不滿。