夢天實驗艙預計周四轉位　完成中國太空站在軌建造

【有線新聞】夢天實驗艙成功與天和核心艙對接後，預計星期四轉位，完成中國太空站在軌建造。

夢天實驗艙星期二成功對接後未有即時轉位，當局表示因為需要時間調整和測試。與問天實驗艙一樣，這次夢天實驗艙轉位主要依靠中間的轉位裝置進行。裝置分為兩部分，其中轉臂位於夢天實驗艙上，而基座就在天和核心艙的節點艙上。

為了提高穩定性，太空站組合體已調整了姿態，以垂直於地球的狀態飛行，待完成所有狀態設置後，夢天實驗艙便會自動轉位90度，由天和核心艙的前向端口轉到永久停泊口。與天和核心艙、問天實驗艙形成「T」字形組合，完成中國太空站在軌建造。之後太空站工程將進入十年以上的應用發展階段。

有太空站設計師表示，這次轉位的難度在於如何在地面做驗證工作。航天科技集團空間站系統副總設計師羅文成說：「大家也知道這個艙特別大，不可能做地面實驗。所以我們只能靠仿真模型的方式來進行驗證。這個模型怎麼建準，是我們最大的一個難點。」

設計師又指轉位過程亦用了鐘擺的原理，令組合體保持穩定，「另外我們轉位過程中，我們組合體需要停空的。如果按照目前的飛行姿態，整個飛行姿態會翻轉。所以我們設計那個專門的姿態是用鐘擺的原理，它就會自動形成重力梯度穩定。」，「我們用這個獨特的設計解決了轉位過程的很多難題。」

而外交部發言人趙立堅表示，中國與多個航天機構和組織簽署了合作協議。目前瑞士、波蘭、德國、意大利等17個國家的科學試驗項目已經入選中國太空站。他說希望太空站早日成為全人類的「太空之家」。