熱帶風暴尼格預計明早在廣東沿海登陸

【有線新聞】熱帶風暴尼格預計星期四在廣東沿海登陸。

中央氣象台表示，尼格強度逐漸減弱，預計星期四早上在珠海到陽江一帶沿海登陸，之後可能減弱消散，但受尼格與冷空氣共同影響，廣東東部和香港沿海等區域會有大風至陣風，珠江口東側會有大暴雨。中央氣象台繼續發布颱風藍色預警，珠海、江門等地都宣布停課。