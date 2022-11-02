i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月02日
中國在線
新聞資訊
熱帶風暴尼格預計明早在廣東沿海登陸
【有線新聞】熱帶風暴尼格預計星期四在廣東沿海登陸。
中央氣象台表示，尼格強度逐漸減弱，預計星期四早上在珠海到陽江一帶沿海登陸，之後可能減弱消散，但受尼格與冷空氣共同影響，廣東東部和香港沿海等區域會有大風至陣風，珠江口東側會有大暴雨。中央氣象台繼續發布颱風藍色預警，珠海、江門等地都宣布停課。
上一條影片
尼格襲港｜政府宣布今日無強檢公告 社區檢測站等關閉 強檢期限延長一天
下一條影片
指外媒對中國報道不全面 中證監：投資者外界勿與內地、香港對賭
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆