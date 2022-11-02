兩岸專家認同大熊貓「團團」暫不宜接受手術

【有線新聞】大陸贈予台灣的大熊貓「團團」懷疑患上惡性腦腫瘤，大陸派出兩名專家赴台協助治療，兩岸專家初步都認同，「團團」不適合接受手術。

四川臥龍大熊貓保護研究中心兩名專家星期二晚抵達台灣，立即前往台北動物園大熊貓館，透過閉路電視觀察「團團」、「圓圓」的休息情況。到星期三早上，就面對面觀察牠們的起居生活，並與台北動物園的專家交流討論，雙方一致認為，「團團」現時的狀態並不適合進行手術。台北市動物園獸醫室主任賴燕雪：「牠的病灶區其實非常接近顱底，不管是以現階段動物的狀態，或者是牠病灶的位置來講的話，其實都不是那麼適合進行手術，這個部分我們也跟陸方的專家有達成共識，所以短期內應該是不會有更進一步的侵入性的醫療行為會出現。」

她表示陸方專家會根據「團團」的醫療數據，與大陸更多有經驗的專家集中討論，台方專家亦需要收集更多資料，雙方會保持討論研究，共同決定後續的治療方案。

18歲的「團團」今年8月出現癲癇，經過磁力共振檢查後，發現牠左腦的腦部液化壞死，右腦亦疑有惡性腫瘤。經過約兩個月治療後，原定上月中可以再與民眾見面，結果因為病情惡化而告吹。加上後來又出現後肢無力等情況，要側躺進食。台北市立動物園決定停止麻醉或侵入性檢查，改為紓緩照護方式。

兩名大陸專家稍後會繼續與園方商討「團團」日常照料和治療方案，預計會在下周一離開台灣。