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2022年11月03日
中國在線
新聞資訊
內地新增3200宗本地病例 內蒙古河南強調精準防疫、不能長期無差別封控
【有線新聞】內地周三疫情進一步升溫，新增3200宗新型肺炎本地個案。
內蒙古佔最多，有933宗，當中192宗是確診，741宗是無症狀感染，大部分在呼和浩特。河南都有176宗。兩地早前召開研究部署防疫會議，均強調要精準防疫，不能因個別疫情就長期無差別封控，並要讓城市逐步恢復活力。
廣東單日再多459宗，當中406宗來自廣州，大部分個案在海珠區發現，其餘分布在梅州、深圳、汕頭等。
新疆就有401宗，黑龍江、湖南、福建、青海和山東等地都錄得過百宗病例。
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