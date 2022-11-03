全國多地本月起調整政策　民眾做核酸檢測需要自費

【有線新聞】內地周三新增3200宗新型肺炎本地個案，全國多地先後宣布，本月起除了特定風險群組，民眾須「願檢盡檢」做核酸檢測，不過就要自費。

內地普遍實行常態化核酸檢測，不過多個省市本月開始不再是免費檢測。有內地傳媒發現，廣東、湖南、貴州、四川和甘肅等地的多個縣市，近期相繼調整核酸檢測的收費政策，除特定群組和特殊情況之外，民眾須「願檢盡檢」做核酸檢測，不過就要自費完成。以四川宜賓市南溪區為例，收費標準為單人單檢每次16元人民幣，混檢就每次3.5元。

檢測試劑廠商達科為向內媒透露，今年上半年檢測採樣包每支1.95元，價格按年下跌超過35%，而在2020年和2021年，每支3.01元和4.13元。

另外，中國工程院院士鍾南山周二出席學術會議時呼籲，今個冬天要警惕流感與新型肺炎病毒疊加流行：「全球仍然面臨著新冠疫情的流行和流感疊加的流行的風險，特別是今年冬季。堅持平疫結合，平疫結合中不斷地強化國家醫療衛生基礎設施建設，構建更強大的公共衛生體系。」

內地周三疫情進一步升溫，新增3200宗新型肺炎本地個案。內蒙古佔最多，有933宗，當中192宗是確診，741宗是無症狀感染，大部分在呼和浩特。河南都有176宗。兩地早前召開研究部署防疫會議，均強調要精準防疫，不能因個別疫情就長期無差別封控，並要讓城市逐步恢復活力。

廣東單日再多459宗，當中406宗來自廣州，大部分個案在海珠區發現，其餘分布在梅州、深圳、汕頭等。新疆就有401宗，黑龍江、湖南、福建、青海和山東等地都錄得過百宗病例。