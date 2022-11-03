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尼格登陸香洲區沿海　成61年來首個11月登陸珠海颱風

尼格登陸香洲區沿海　成61年來首個11月登陸珠海颱風

【有線新聞】颱風尼格周四凌晨在廣東珠海香洲區沿海登陸，成為近61年以來，首個在11月登陸珠海的颱風。
中央氣象台指尼格周四凌晨4時50分左右，在珠海香洲區沿海登陸，登陸時中心最大風力有7級，即是每秒16米，中心最低氣壓1003百帕。
尼格吹襲珠海期間，受到弱冷空氣的共同影響，當地出現大風並伴有小到中雨，風雨的天氣會維持一段時間，預計未來兩日，當地天氣會好轉。
珠海市氣象局表示，尼格是自1961年有氣象紀錄以來，首個11月登陸珠海的颱風。尼格登陸後，預計將繼續向西北偏西方向移動，強度會進一步減弱。
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