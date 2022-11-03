北京馬拉松周日開跑　跑手：不求成績，只望完賽

【有線新聞】停辦兩年的北京馬拉松星期日開跑，但只限北京居民參加，防疫上與香港的馬拉松有何分別？一眾跑手在疫情下又準備成點？

這一班跑手，每星期都會聚在一起練跑，其中有30人報名參加今年復辦的北京馬拉松，跑團團長Sandy說：「我們下周就比賽了嘛，然後這周其實就已經開始稍微減量了，所以這周末我們安排的，是一個比較輕鬆愉悅的，大概一個15公里左右的一個長距離訓練。」

跑手娜娜則表示：「疫情沒有太影響我們跑步吧，因為我們正常該跑步跑步，該訓練也是訓練的，但是我們也不是說要求成績有多少，就是對這個能完賽，對我們來說就是一個很好的見證了。」

北京馬拉松上兩屆因為疫情關係而停辦，相比在明年回歸的香港馬拉松，北京馬拉松參賽名額有3萬個，較香港的多一些，但只有全馬比賽，亦只限北京常住居民參加。

有新手就較關心能否完成賽事，不是太擔心疫情問題，跑手Landy說：「我比較關心的就是補給吧，就是可能在10公里，20公里這些位置上或者30公里左右，都是需要一些能量的補給，然後防疫的話，我比較相信國內的防疫做得挺安心。比如說核酸，它要求你必須每個人參加北馬，都是一天內的核酸，然後所有人必須要完成三針的疫苗。」

大會在防疫要求方面都毫不鬆懈，無論是選手或媒體，都要提交健康申報表；在賽前7日亦要每日登入官方網站，申報個人健康情況。