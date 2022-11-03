開啟新太空之旅！神舟十四號三名航天員進入夢天實驗艙

【有線新聞】夢天實驗艙星期四早上成功轉位，形成太空站的「T」字形結構。神舟十四號的三名航天員下午亦進入實驗艙。

在進入夢天實驗艙前，三名航天員需要檢查對接通道的密封性是否完好，並恢復對接通道的壓力。由於實驗艙封閉時間較久並攜帶大量實驗設備，航天員在進入之前還要測試艙內空氣質素和有害氣體的濃度，以確保安全。「神舟十四號，我是北京。夢天實驗艙空氣測試結果合格，現在打開艙門，進入夢天實驗艙。」

在各項檢測準備就緒後，陳冬、劉洋、蔡旭哲三名航天員依次進入夢天實驗艙，夢天實驗艙正式啟用。神舟十四號指令長陳冬：「神舟十四號報告，乘組已順利進入夢天實驗艙。」神舟十四號航天員劉洋：「圓夢九天，精彩繼續。中國空間站，全人類共同的太空家園。」神舟十四號航天員蔡旭哲：「築夢蒼穹，唯有奮鬥。讓我們開啟全新的太空之旅吧！」

航天員會先連接好實驗艙和核心艙之間的光纜和通風管路，確保空氣流通和網絡正常，並陸續在此進行各項科學實驗。

夢天實驗艙是在星期四早上順利完成轉位，用了大約一個鐘。轉位期間，實驗艙要先與太空站組合體分離，之後採用平面轉位方式，與天和核心艙節點艙側向端口再次對接。完成轉位標誌著中國太空站「T」字基本構型在軌組裝完成，後續將開展太空站組合體基本功能測試和評估。三名航天員稍後還會迎來天舟五號貨運飛船以及神舟十五號載人飛船，實現6名航天員在太空站工作和中國首次航天員在軌輪換。

中國載人航天工程辦公室表示，完成太空站在軌建造後，工程會轉入為期10年以上的應用與發展階段，初步計劃每年發射兩艘載人飛船和兩艘貨運飛船。