河南歷史女教師疑上網課時受欺凌後猝死　警方介入調查

【有線新聞】河南鄭州新鄭市一名歷史老師，上星期上網課期間倒斃家中，死者女兒其後控訴指，母親是受到網絡欺凌，令她心臟病發致死。當地教育局證實事件，警方已介入調查。

「大家的資料裏面……誰啊?」「老子……老師啊，低調一點啊。」新鄭市第三中學姓劉的歷史女教師上周五用通信軟件「釘釘」開網課時，不斷遭人高聲播音樂騷擾，又向她用粗言穢語辱罵，其後更釀成慘劇。

她28號晚上就是上網課上到一半，然後就是走了(去世)。就一直到兩天之後，然後三中才聯繫我父親說，就是找不到劉老師了。這死亡證明就寫的是猝死，因為從聊天記錄來看，這個網暴可能從10月初就開始了。」死者女兒說，入侵的人不但在網課的講義上塗鴉，期間還播放色情影片，母親正是被這些惡行氣到哭，更懷疑因此導致心臟病發死亡。

網上流傳這些入侵行為並非單一事件，有自稱「爆破手」的人會惡意入侵，並騷擾網課等網絡會議，並估計是由與會者將網絡會議的連結外洩所致。

有內媒向通信軟件「釘釘」查詢，對方承認有不少老師向他們投訴過類似情況，但指用戶可透過設置會議權限來避免騷擾。釘釘客服人員說：「是可以通過一個設置，僅主持人可邀請成員，這種(功能)的話就可以限制到參會的學生，把那種會議號分享給到陌生人、別人參會進來搗亂的這種情況。」

事件發生後，當地市政府表示高度重視，教育局亦證實事件，警方已介入調查。有律師就指，這些入侵者不但須承擔相應的民事侵權和刑事責任，更可能構成侮辱罪。