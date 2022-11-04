當局強調富士康園區無重症　鄭州防疫發布會惹議、民眾斥言論不實

【有線新聞】內地周四新增3871宗新型肺炎本地個案。河南再多187宗，大部分在鄭州，當地召開防疫新聞發布會，表明此輪疫情是由外地輸入，又強調富士康園區並無重症患者。不過民眾對發布會的內容，就有很大爭議。

河南周四新增187宗本地病例，其中157宗來自鄭州。當地周四召開防疫記者會，講解今輪疫情爆發源頭。鄭州市政府副秘書長李慧芳表示：「鄭州市本輪疫情，於10月4日由萬邦市場外地來鄭貨車司機引發，隨後通過火車站、醫院、學校等，多鏈條、多點位傳播擴大。」

對於民眾關注富士康園區有大量員工離開和區內疫情等，當局稱派遣專家督導組進駐園區後，已採取一系列防控措施，取得階段性防疫成效。鄭州航空港區疫情指揮防控部部長孫建革表示：「對富士康的疫情防控工作，目前省、市、區融合成立了疫情防控指揮部，組建工作專班，進駐鄭州富士康科技園，實行嵌入式、扁平化管理。截至目前，沒有重症病例的出現，企業生產基本正常，取得了階段性的防疫成效。」

不過對於官方這些言論，民眾似乎不太受落。在發布會直播期間，不少網民都透過彈幕留言，直斥這些官員言論不實，更指當地疫情實際上比他們所講的嚴重得多，質疑他們有所隱瞞，希望他們能正視疫情。

內地疫情進一步升溫，周四新增3871宗新型肺炎本地個案。內蒙古佔最多，有764宗，大部分來自呼和浩特。廣東新增665宗，其中579宗來自廣州。海珠區仍是重災區，患者主要集中在城中村，由於人口密集加上空氣不流通，導致集體感染情況嚴重，當局預計感染人數仍會持續增加。另外，新疆、湖南都有超過400宗個案。